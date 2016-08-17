Климкин назвал "одной из идей" планы о проведении встречи в "нормандском формате" в Китае

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире "5 канала".

"На самом деле, это Гуанчжоу поскольку встреча (Большой) двадцатки состоится в Гуанчжоу. Но Китай сейчас председательствует в "Большой двадцатке". Гуанчжоу была только одной из идей, поскольку реально встреча может произойти, когда подготовленный результат, и когда на самом высоком уровне может произойти дискуссия в одном, двух, трех политических вопросах. Для меня собственно - это видение дорожной карты, выполнение Минских договоренностей, где были бы четко связаны между собой временные рамки или скажем так, последовательность и гарантия исполнения. Иначе всегда это будет как делается Россией, невыполнение каких-либо предпосылок безопасности и попытка просто в глазах наших друзей и партнеров, возложить вину за это на Украину", - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеРоссия просчиталась в нагнетании напряженности вокруг Крыма - Климкин

В связи с этим он сказал, что Россия такую тактику не меняет.

"Но то, что произошло у административной границы с Крымом может иметь и другие причины. Давайте честно скажем, поскольку 18 сентября в России должны состояться выборы. Ситуация в Крыму достаточно непростая. И партия "Единая Россия" не совсем просто идет к подготовке к выборам, то есть это может быть вопрос внутренней мобилизации и для Крыма, и для России", - предположил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 10 августа президент России Владимир Путин заявил, что последние события в Крыму, когда Федеральная служба безопасности РФ обвинила украинскую разведку в подготовке якобы терактов на полуострове, является основанием отказаться от встречи в "нормандском формате" в Китае.