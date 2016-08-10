Путин заявил, что после "событий в Крыму" встреча "нормандской четверки" бессмысленна

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава государства сказал журналистам в Москве.

«Это очень тревожная информация. Действительно, спецслужбы предотвратили проникновение с территории Украины диверсионно-разведывательной группы Министерства обороны Украины. И, конечно, в этих условиях встречаться в «нормандском формате», тем более, в Китае, бессмысленно», - заявил Путин.

По его словам, «те, кто поддерживают сегодняшние киевские власти, должны, все-таки, определиться, чего они хотят».

«Они хотят, чтобы их клиенты и дальше занимались провокациями подобного рода, или они хотят, все-таки, реального мирного урегулирования. И если, действительно, они этого хотят (на что я очень надеюсь), то они должны, все-таки, в конце концов предпринять какие-то реальные шаги для того, чтобы оказать соответствующее давление на сегодняшнюю власть в Киеве», - сказал Путин.

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«Я бы хотел обратиться еще к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способ решения проблем путем переговоров, а переходят к террору. Это очень тревожная вещь», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Киев предложил провести в Китае «на полях» саммита G20 встречу в формате «нормандской четверки».

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждала спецслужба России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ по подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

В Минобороны Украины подчеркнули, что «подобные заявления со стороны ФСБ является ничем иным, как попыткой оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова». Таким образом, представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения Крыма и мирового сообщества от преступных действий по превращению полуострова в изолированную военную базу, заявили в украинском оборонном ведомстве.