Лавров утверждает, что Украина предложила провести встречу "нормандской четверки" во время саммита G20
20:59, 08 августа 2016Политика
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявляет, что Украина предложила провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) во время ежегодного саммита "Большой двадцатки", который состоится 4-5 сентября в Китае.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил Лавров, Украина, Германия, Франция и Россия возможно проведут встречу на полях саммита G20 для обсуждения мирного процесса в Украине.
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Саммит стран "Большой двадцатки" состоится в китайском городе Ханчжоу.
Лавров сказал журналистам, что предложение провести четырехстороннюю встречу поступило из Киева и Россия будет готова к этой встречи.
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