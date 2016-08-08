Лавров утверждает, что Украина предложила провести встречу "нормандской четверки" во время саммита G20

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил Лавров, Украина, Германия, Франция и Россия возможно проведут встречу на полях саммита G20 для обсуждения мирного процесса в Украине.

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Саммит стран "Большой двадцатки" состоится в китайском городе Ханчжоу.

Лавров сказал журналистам, что предложение провести четырехстороннюю встречу поступило из Киева и Россия будет готова к этой встречи.