По заветам Гиммлера: Путин уже обвинил Украину в терроре и пригрозил, что "не пройдет мимо"

Таким образом российский лидер прокомментировал сообщение ФСБ, которая обвинила украинскую разведку в "подготовке теракта" в Крыму. Об этом сообщает "Медуза".

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По мнению Путина, Украина пытается спровоцировать конфликт, чтобы отвлечь внимание "от темы грабежа собственного народа".

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.

Напомним, что, в свое время поводом для нападения нацистской Германии на Польшу, с которого началась Вторая мировая война, 1 сентября 1939, послужил Гляйвицкий инцидент, или операция "Консервы" — провокация, проведённая СС в городе Гляйвиц (ныне Гливице).

Готовясь к атаке, СМИ Третьего Рейха начали пропагандистскую кампанию. Сообщалось о якобы гонениях на этнических немцев в Польше и провокациях польских националистов в граничащих с Германией районах.

Также предполагалось инсценировать нападения поляков на территории Германии. Их должны были выполнить спецслужбы Третьего Рейха. Ключевой частью здесь была операция "Консервы". Она должна была дать формальный повод напасть на Польшу.

ССовцы в польской форме должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке, а также напасть на лесничество и на таможенный пункт на польско-немецкой границе. Покидая место диверсий, эсэсовцы должны были оставить на месте трупы в польской форме. Ими должны были стать узники концлагерей, убитые путем смертельной инъекции. Трупы должны были доставить на место провокации, где выпустить в них по несколько пуль для создания иллюзии боя.