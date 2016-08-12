НАТО о крымских событиях и обвинениях РФ в адрес Украины: Кремль не предоставил никаких существенных доказательств

Об этом говорится в письменном ответе официального представителя Альянса, передает "Европейская правда".

"Нас удовлетворяет решительное осуждение Украине терроризма во всех его формах и проявлениях. Отметим, что Украина решительно отвергла обвинения России и дала понять, что Киев отдан вопросу восстановления своей территориальной целостности исключительно политическими и дипломатическими средствами", - подчеркнули в НАТО.

"Мы также отмечаем, что Россия не предоставила никаких существенных доказательств для своих обвинений в адрес Украины", - говорится в заявлении.

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"Недавняя военная активность России в Крыму не способствует ослаблению напряженности. Мы призываем Россию к спокойствию и деэскалации", - подчеркнули в Альянсе.

"Мы призываем все стороны вернуться за стол переговоров и добиться мирного урегулирования конфликта в Украине дипломатическими и мирными средствами. Полная реализация минских соглашений является ключом", - отметил представитель НАТО.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

11 августа в МИД РФ назвали имя еще одного задержанного по делу о подготовке терактов» в Крыму. Кроме Евгения Панова, задержан Андрей Захтей.