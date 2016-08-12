Волонтеры рассказали подробности о "диверсанте" Панове и раскритиковали "версию" ФСБ о "терактах"

Об этом волонтеры проекта "Повернись живим" рассказали на своей странице в Facebook и привели аргументы.

Так, Панов с позывным "Юджин" в 2014 году был мобилизирован и более года был старшим стрелком в 37-ом батальоне территориальной обороны, который особо не принимал участие в масштабных боевых действиях.

Они отметили, что стоит понимать, что стрелок – это базовая специальность в армии, как разнорабочий – на стройке. Потом уже люди становятся снайперами или саперами, изначально все стрелки.

"Как простой водитель после года на войне мог стать сотрудником ГУР Минобороны? Даже завербованные граждане должны пройти не один год испытаний и тщательный отбор. К тому же ГУР – это офицерское подразделение, предполагающее наличие военного образования. Взять стрелка из территориального батальона в ГУР – это то же самое, что поставить медсестру из районной больницы нейрохирургом в ведущую клинику и поручить ей операции на открытом мозге", - говорится в сообщении.

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По мнению силовых и дипломатических ведомств России, продолжили волонтеры, Евгений Панов в составе группы диверсантов проник на территорию оккупированного полуострова под прикрытием огня из боевых машин ВСУ, где хотя бы один выстрел может означать начало войны.

"Также псевдодиверсанты не могли без оружия ликвидировать сотрудника спецподразделения ФСБ, вооруженного до зубов. В голове не укладывается попытка взрыва предприятий дымовыми шашками, несколькими гранатами и всего 3 килограммами тротила (3 кг тротила с трудом хватит, чтобы сделать метровую дыру в добротной кирпичной стене)", - привели аргументы в "Повернись живим".

Кроме того, подчеркнули волонтеры, такая "ДРГ" и с таким "оснащением" способна на "теракты" типа "подрыв туалета с выгребной ямой на заднем дворе бабы Гали".

"Но российских пропагандистов это не интересует. "Пипл уже хавает" и их общество готово поверить в любой бред. Сложно сказать, к чему готовится Россия – к очередному раунду международного блефа или к полномасштабной войне с нами", - подытожили в волонтерском проекте.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

11 августа в МИД РФ назвали имя еще одного задержанного по делу о подготовке терактов» в Крыму. Кроме Евгения Панова, задержан Андрей Захтей.