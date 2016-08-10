В Украине люстрация судебной системы фактически не состоялась - Минюст

Об этом Козаченко сказала в эфире 5-го канала.

"Люстрация судебной системы фактически не сложилась. Она уже закончена", - подчеркнула Козаченко.

В этой связи она напомнила, что люстрация судей в Украине происходила по закону о восстановлении доверия к судебной власти и по закону об очищении власти.

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"Это те критерии, когда судьи принимали решения в контролирующих органах, либо не прошли имущественную проверку. Это все суды уже прошли, и даже те судьи Верховного суда, например, там 46 человек, имеют все положительные выводы и по имущественной проверке. Нет никаких проблем" - сказала Козаченко.

При этом, по ее мнению, люстрация не должна решать все проблемы общества.

"Она не сложилась в отношении судей только с одной системой, так как порядок освобождения судей прописан в Конституции, и он очень серьезный", - заявила глава Департамента по вопросам люстрации Минюста.

По ее словам, даже к чиновникам люстрация проходит очень сложно.

"Сопротивление огромное. Люстрации по должностям подлежат только примерно 5000 государственных служащих, не больше. Однако это не означает, что люстрация должна всех уволить. У нас должны работать правоохранительные органы. Есть преступление - должен быть наказан. Ответственность должна быть обязательно в этом случае, а суды должны выносить справедливое решение", - заявила Козаченко.