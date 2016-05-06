Под люстрацию за 1,5 года попали 940 чиновников из 5 тысяч – Минюст

Об этом в эфире Громадського рассказала глава департамента по вопросам люстрации министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко.

По ее словам, закон о люстрации – это временное отстранение от должностей «очень узкого круга лиц».

«Под люстрацию на более чем 300 тысяч государственных служащих попадают всего не более 5 тысяч человек», – сказала она.

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«Люстрация – это не то, что представляют люди. Это не всеобщая справедливость и не заключение всех», – подытожила Козаченко.

Как сообщал УНИАН, Венецианская комиссия изучила закон о люстрации в Украине и утверждает, что процедура люстрации возможна, несмотря на ее политический характер.

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не меньше одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.