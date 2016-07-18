Лихтенштейн разморозил оффшорный счет украинского судьи с 13 миллионами франков

Как сообщает DW, по распоряжению следственного судьи Княжества Лихтенштейн счета панамской фирмы, бенефициары которой - судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена, разморожены.

Речь идет о 13 млн швейцарских франков, замороженных 23 июля 2015 года по распоряжению прокуратуры княжества. Правоохранители получили информацию о подозрении в отмывании денег от финансовой разведки Лихтенштейна.

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По данным источников DW в правоохранительных органах страны, причиной разморозки стало то, что украинская сторона не предоставила никакой информации о возможном незаконном происхождении денег. В Лихтенштейне отмечают, что незаконность происхождения средств должны доказывать правоохранительные органы страны, где приобретена вероятная неправомерная выгода.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Украины сообщила в ответ на запрос DW, что решение следственного судьи об аресте счета в этом деле отменено определением Апелляционного суда города Киева от 9 февраля. Украинская сторона отмечает, что не может добиться в суде ареста средств из-за того, что Лихтенштейн в ответ на запрос о правовой помощи не предоставил информацию, "которая бы дала возможность получить документальные доказательства о причастности судьи и его жены к получению неправомерной выгоды".

Как отмечалось в июле прошлого года в пресс-релизе на сайте Кабинета Министров Украины, найденные 13 млн франков принадлежат бывшему судье Высшего хозяйственного суда, который был заместителем председателя этого суда во времена президентства Виктора Януковича. Единственным судьей, который может подпадать под это определение, является Артур Емельянов.

Этот судья, так же, как и его бывший руководитель Виктор Татьков, после смены власти в Украине потерял руководящую должность. Впрочем, он продолжает работать в Высшем хозяйственном суде Украины. Согласно информации на сайте суда, в сентябре прошлого года Емельянов успешно прошел люстраційну проверку.