В Минюсте заявили, что ВАСУ затягивает процесс люстрации судьи Татькова

Суд решил приостановить рассмотрение до решения Конституционного суда относительно закона "Об очищении власти".

Председатель организации "Общественный люстраційний комитет" Александра Дрик, комментируя решение ВАСУ, подчеркнула, что "нет такого основания для отказа в рассмотрении дела - "до решения Конституционного суда". Судьи фактически отказываются выполнять свою работу - осуществлять правосудие, которое, согласно Конституции Украины, осуществляется исключительно судами".

В свою очередь директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко акцентировала внимание, что судебная система не только очень четко демонстрирует неспособность выполнять закон, но и ищет любые возможности затянуть процесс.

"Судьи останавливают рассмотрение дела по действующему закону, пока Конституционный суд не даст оценку, соответствуют ли некоторые положения этого закона Конституции Украины, не отвечают. Те люди, которые уволены, как по закону, так и, возможно, с нарушением закона, не имеют возможности восстановиться по суду", - цитирует Козаченко Общественный люстраційний комитет.

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По ее словам, пока судьи остановили рассмотрение дела Татькова, несмотря на имеющееся решение Высшего совета юстиции, что он подлежит люстрации, Татьков продолжает выносить решения именем Украины.

"Судьи в 5 раз нарушили срок рассмотрения дела - рассмотрели не за месяц, а в течение пяти месяцев, и даже не смогли рассмотреть по существу, а просто остановили. Это говорит о состоянии судебной системы и невозможность вообще вершить правосудие в этой стране", - подчеркнула Козаченко.

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Как напоминают в "люстрационном комитете", с января 2011 года по апрель 2014 года Татьков (на то время - председатель Высшего хозяйственного суда Украины) осуществлял полномочия члена Высшего совета юстиции. То есть он является субъектом люстраційного закона.

24 декабря Высший совет юстиции принял решение внести в Верховную Раду представление об увольнении судьи Татькова за нарушение требований относительно несовместимости, определенных законом "Об очищении власти". Татьков подал иск к ВСЮ о признании незаконным и отмене решения о его увольнении. В парламенте уже зарегистрирован законопроект о его увольнении, однако в сессионный зал он не был внесен.