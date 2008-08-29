Украина уведомила Россию о новых правилах пересечения границы для ЧФ

Сегодня в Министерстве иностранных дел Украины состоялась встреча директора Первого территориального департамента Леонида ОСАВОЛЮКА с Временным поверенным в делах РФ в Украине Всеволодом ЛОСКУТОВЫМ, который был информирован о содержании постановления Кабинета министров Украины от 27 августа об утверждении правил пересечения государственной границы Украины личным составом, военными кораблями и летательными аппаратами Черноморского флота России.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе МИД Украины.

Украинская сторона выразила надежду на адекватное восприятие введенных правил и их неуклонное соблюдение Черноморским флотом.

В то же время, внимание В.ЛОСКУТОВА было привлечено к неприемлемой реакции, имевшей место в последнее время со стороны российских официальных лиц, на решения Президента и правительства Украины по проблематике Черноморского флота. Украинская сторона призвала к сдержанности и корректности в оценках вполне обоснованных и правомерных действий Украины. Подчеркнуто, что решения Украины относительно ЧФ РФ приняты в полном соответствии с требованиями статьи 15 двустороннего Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 27 августа утвердил изменения к правилам пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, находящимися на территории Украины.

Согласно постановлению, российская сторона должна за 72 часа обратиться к украинской стороне с уведомлением о намерении личного состава и кораблей ЧФ РФ пересечь государственную границу Украины. При этом необходимо будет заполнить соответствующие формуляры, в которых должен быть указан экипаж корабля или летательного аппарата, указан порт назначения и сроки возвращения в Украину.

Постановление Кабмина принято во исполнение Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 13 августа об утверждении порядка пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота России, находящимися на территории Украины.