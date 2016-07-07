Киевсовет призывает Порошенко и ВР не допустить выборов на оккупированном Донбассе и признать наличие войны
Киевский городской совет просит президента Петра Порошенко и Верховную Раду не допустить проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, пока не будет восстановлен контроль над этими землями.
Как передает корреспондент УНИАН, за решение направить соответствующее обращение руководству государства проголосовали 77 из 96 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.
Проект решения был разработан и представлен для рассмотрения фракцией "Самопомич" как неотложный.
"Сегодня особенно остро стоит угроза проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также внесения изменений в Конституцию Украины с предоставлением особого статуса для отдельных регионов Донецкой и Луганской областей... Мы хотим заявить, что на территории, которая находится сейчас под оккупацией, не могут быть проведены никакие выборы. Выборы на Донбассе - это признание перед всем миром, что в Украине имеет место внутренний конфликт, а не агрессия со стороны Российской Федерации, а это может привести к снятию санкций по отношению к РФ", - отмечают депутаты в тексте обращения.
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В документе также говорится, что Киевсовет категорически против предоставления любым регионам Украины специального статуса, поскольку она является унитарным государством.
"Поэтому призываем не проводить выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пока Украина не восстановит полный контроль над этими территориями и границей. Второе: ни при каких обстоятельствах не предоставлять отдельный статус отдельным регионам Донецкой и Луганской областей, поскольку это требование Российской Федерации, которая хочет узаконить свое присутствие и вместо того, чтобы нести ответственность за оккупацию, сделать оккупантов представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления", - говорится в обращении.
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Также Киевсовет просит президента и Верховную Раду инициировать и принять закон, которым события на востоке Украины, начавшиеся в 2014 году, признавались бы войной. Кроме того, он призвал признать оккупированной Россией территорией не только Крым, но и части Донецкой и Луганской областей.
Депутаты Киевсовета также инициируют прекращение торговли с временно оккупированными территориями и определение политики государства в отношении них.