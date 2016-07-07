Киевсовет призывает Порошенко и ВР не допустить выборов на оккупированном Донбассе и признать наличие войны

Как передает корреспондент УНИАН, за решение направить соответствующее обращение руководству государства проголосовали 77 из 96 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Проект решения был разработан и представлен для рассмотрения фракцией "Самопомич" как неотложный.

"Сегодня особенно остро стоит угроза проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также внесения изменений в Конституцию Украины с предоставлением особого статуса для отдельных регионов Донецкой и Луганской областей... Мы хотим заявить, что на территории, которая находится сейчас под оккупацией, не могут быть проведены никакие выборы. Выборы на Донбассе - это признание перед всем миром, что в Украине имеет место внутренний конфликт, а не агрессия со стороны Российской Федерации, а это может привести к снятию санкций по отношению к РФ", - отмечают депутаты в тексте обращения.

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В документе также говорится, что Киевсовет категорически против предоставления любым регионам Украины специального статуса, поскольку она является унитарным государством.

"Поэтому призываем не проводить выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пока Украина не восстановит полный контроль над этими территориями и границей. Второе: ни при каких обстоятельствах не предоставлять отдельный статус отдельным регионам Донецкой и Луганской областей, поскольку это требование Российской Федерации, которая хочет узаконить свое присутствие и вместо того, чтобы нести ответственность за оккупацию, сделать оккупантов представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления", - говорится в обращении.

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Также Киевсовет просит президента и Верховную Раду инициировать и принять закон, которым события на востоке Украины, начавшиеся в 2014 году, признавались бы войной. Кроме того, он призвал признать оккупированной Россией территорией не только Крым, но и части Донецкой и Луганской областей.

Депутаты Киевсовета также инициируют прекращение торговли с временно оккупированными территориями и определение политики государства в отношении них.