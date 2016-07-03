В ходе саммита НАТО в Варшаве Украина определит дальнейшие действия с "нормандской четверкой" - Порошенко
Украина вместе с партнерами по «нормандскому формату» скоординирует дальнейшие действия во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств в рамках саммита Альянса в Варшаве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам во время торжеств по случаю празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сегодня в Одессе.
«По встрече в «нормандском формате» могу сказать, что мы скоординируем наши действия во время встречи на саммите Украина-НАТО, который будет 8 числа (июля) в Варшаве, и там определимся относительно дальнейших действий по «нормандскому формату», - отметил он.
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«Речь идет не только о факте встречи, речь идет о том, чтобы были качественно подготовлены документы», - добавил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 8-9 июля в Варшаве пройдет очередной саммит НАТО.
Также во время саммита запланировано заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.
«В понедельник [4 июля] министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев отправляются в Европу для того, чтобы на уровне помощников глав государств и правительств провести подготовку возможного заседания «нормандского формата», - заявил он.
«Эти встречи будут проходить регулярно», - отметил президент Украины.