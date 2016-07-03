В НАТО объяснили, почему Россия является одной из "непредсказуемых опасностей" для Альянса

Об этом он рассказал в интервью Bild am Sonntag, передает РБК.

"Мы столкнулись с непредсказуемыми опасностями и сложными проблемами, в том числе Россией, которая готова применить силу для изменения границ", — сказал он.

При этом Столтенберг, что саммит НАТО в польской столице "проходит в тот момент, который имеет решающее значение" для безопасности Альянса.

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Кроме того, генсек подчеркнул, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией. "Холодная война — это история и должна оставаться таковой", — сказал он.

Саммит Североатлантического альянса в Варшаве пройдет 8-9 июля. На нем планируется обсуждение, в частности, отношений с Россией.

Ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич выразил надежду, что решения, принятые на саммите НАТО, заставят РФ отступить с украинских территорий.