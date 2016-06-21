Кремль о санкциях: они должны быть увязаны с выполнением Украиной, а не Россией Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем абсолютно нелогичными фразы об увязке санкций с выполнением Москвой Минских соглашений. Фактически можно увязывать санкции с выполнением Киевом Минских соглашений. Это еще более-менее логично", - считает Песков.

По его словам, Минские соглашения "можно открыть в Интернете, и там все написано".

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"Демонстрация готовности к обсуждению этих пунктов - это и есть лучший сигнал к тому, что существует надежда на то, что в обозримой перспективе мы приступим к реализации, - подчеркнул Песков. - Потому что, к сожалению, ни Франция, ни Германия, ни Россия не могут выполнить ни одного пункта, которые я имею в виду. Это может сделать только Киев… Об этом неоднократно говорил президент Путин, в том числе объяснял это участникам саммита международных информационных агентств".

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент РФ Владимир Путин предложил отменить АТО на Донбассе, несмотря на "акты насилия в зоне разграничения", и заняться политическими преобразованиями.