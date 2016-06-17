Путин говорит, что российские боевики на Донбассе стремятся обеспечить "свои законные права и интересы"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе Петербургского экономического форума.

Комментируя высказывания модератора о том, что насилие на востоке Украины продолжается и группы террористов действуют без ограничений, Путин заявил: «Дело в людях, как бы их не называли, которые стремятся к обеспечению своих законных прав и интересов и боятся репрессий, если эти интересы не будут обеспечены на политическом уровне».

Читайте такжеПутин заявил, что согласен с Порошенко в вопросе "усиления миссии ОБСЕ"

Он отметил, что в Минских соглашениях «всего несколько пунктов».

«Мы всю ночь спорили по этим пунктам. Вокруг чего шел спор? Что первично? И мы пришли к выводу, что первичным является решение политических вопросов, которые прежде всего решают вопросы безопасности для людей, которые проживают на соответствующих территориях Донбасса», - сказал Путин.

По его мнению, речь идет "об изменениях в Конституцию Украины, введение в действие закона об особом статусе, запуске закона об амнистии".