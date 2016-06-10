Заместителя председателя Центризбиркома Магеру вызывают на допрос в НАБУ

Об этом Магера сообщил на своей странице в Facebook. Он опубликовал фотокопию повестки, согласно которой ему необходимо явиться 13 июня в 9.30 на допрос в качестве свидетеля к старшему детективу в офис НАБУ по улице Василия Сурикова, 3.

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Магера также предполагает, что скорее всего речь идет об уголовном производстве по ст. 168 Уголовного кодекса (получение неправомерного вознаграждения), что связано с так называемым делом “амбарных” книг Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.