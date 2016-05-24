Магера о довыборах в Раду: "мажоритарка" - зло, даже 12 апостолов не помогут

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

"Нам не надо делать завышенные ожидания от нового состава Центральной избирательной комиссии. Даже 12 апостолов не проведут эти выборы таким образом, чтобы на местах не было у кого-то соблазна любым способом попасть в Верховную Раду, минуя любые законодательные преграды", - уверен он.

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Магера также подчеркнул, что для Украины мажоритарная составляющая на сегодняшний день является злом.

Заместитель председателя ЦИК заявил, что внесения изменений в состав Центризбиркома во время избирательного процесса не является нарушением законодательства.

Как сообщал УНИАН, срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году, завершился еще в июне 2014 года.

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Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

4 ноября председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призвал фракции безотлагательно подать кандидатуры на должности членов ЦИК.

На то время только три фракции внесли представления по кандидатам в ЦИК. Так, "Самопомич" предложила кандидатом Евгения Радченко, фракция "Батькивщина" - кандидатуру нынешнего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, фракция Радикальной партии - Алексея Кочармина.

17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов Украины состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).

Выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в округе №23, 27, 85, 151 и 206 началось 19 мая 2016 года, а в округах №114 и №183 начнется с 22 мая.