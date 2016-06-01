Порошенко: война на Донбассе не является оправданием отсутствия реформ

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время Всеукраинского детского форума «Дети изменяют мир» в «Мистецькому арсеналі».

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«По Украине будет открыто еще, как минимум, 5 новых академий (лидерства) в ближайшее время, которые являются просто образцом школы нового поколения. А вы - украинцами нового поколения, украинцами, которые твердо знают, чего они хотят. Украинцами патриотическими, профессиональными, неравнодушными, украинцами - победителями, украинцами - европейцами», - обратился глава государства к участникам форума.

«Пусть это видит весь мир, что Украина другая, измененная, реформированная, оптимистичная и победная. У меня нет никакого сомнения, что именно это то, в чем сейчас нуждается Украина...Я говорил, что война на востоке не является извинением за отсутствие реформ, и одновременно с войной мы должны сконцентрировать усилия и изменять страну», - заявил Порошенко.