Порошенко: Украине на пути к ЕС нужно преодолеть агрессию России и провести реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил перед началом церемонии поднятия Европейского флага по случаю Дня Европы перед Администрацией президента сегодня в Киеве.

Читайте такжеУкраина выполнила все условия для получения безвизового режима с ЕС – Порошенко По его словам, для возвращения в общий европейский дом Украине необходимо преодолеть два ключевых вызова.

«Первый вызов – это эффективное противостояние российской агрессии, и именно поэтому мы за 2 года построили украинскую армию», - заявил президент.

По его словам, украинцы «остановили сотни российских танков, тысячи единицы артиллерии, нашествие России» и защитили Европу.

«Второй вызов – это вызов амбициозных, эффективных, всеобъемлющих, системных реформ, которые изменят Украину», - добавил президент.

«Мы все являемся творцами нашего общего прогресса, мы все стремимся к тому, чтобы Украина стала настоящей историей успеха, и я уверен, что все у нас получится. Я уверен в том, что в один прекрасный день лучшие украинские граждане займут свои места в Европейском парламенте, Европейской комиссии, в европейских институтах. Это будет тот день, когда Украина займет достойное место среди стран-членов ЕС», - заявил он.

«Я убежден, что однажды украинский язык получит статус официального языка ЕС, я верю в объединенную Европу, наш общий дом. Я верю в объединенную, сильную демократическую, европейскую Украину», - добавил Порошенко.