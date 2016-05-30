Парубий рассказал о законопроекте, который должен предшествовать изменениям в Конституцию в части правосудия
Изменения в Конституцию в части правосудия будут приниматься после поддержки законопроекта о судоустройстве и статусе судей.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня на брифинге.
Он подчеркнул, что эти вопросы связаны между собой.
“Целый ряд фракций парламента, в том числе и фракция “Народного фронта” и “Самопомощь” выдвинули условием голосования за изменения к Конституции принятие закона о судоустройстве и статусе судей”, - сказал спикер.
По его словам, данным законопроектом предусмотрен механизм имплементации изменений в Конституцию.
Читайте такжеПорошенко предлагает Раде в июне принять изменения в Конституцию в части правосудия
Парубий отметил, что первым должно голосоваться закон, и его принятие “собственно, открывает путь к изменениям в Основной закон”.
“Принятие за основу, будет требование, чтобы он был принят в целом - это уже вопрос политических консультаций. Это решение взаимосвязано”, - подчеркнул председатель ВР.
Он еще раз отметил, что сначала должно приниматься законопроект, и после того только будет голосование за изменения в Конституцию в части правосудия.