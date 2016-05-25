Возвращение Савченко: в 15:15 Порошенко сделает заявление для СМИ
12:54, 25 мая 2016Политика
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В 15:15 президент Украины Петр Порошенко сделает заявление для средств массовой информации.
Порошенко сделает заявление для СМИ / Фото УНІАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, аккредитация представителей СМИ проводится до 13.30 по телефонам: (044) 255-78-13 и 255-63-18.
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24 апреля Порошенко заверил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритме и сроках освобождения Савченко.
29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.
23 мая на вопрос относительно возможного обмена Савченко на российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова президент Украины ответил, что власти «сделают все возможное для того, чтобы Надежда поскорее вернулась домой».
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