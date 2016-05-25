Савченко уже вылетела в Украину - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к обмену Савченко на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

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Украинка Савченко вылетела на самолёте президента Украины из Ростова-на-Дону в Киев -- источник, близкий к обмену pic.twitter.com/ooHllZolSr — Агентство Рейтер (@reuters_russia) May 25, 2016 По данным информированного источника УНИАН в Госпогранслужбе, самолет с Савченко приземлится в аэропорту "Борисполь" после 14 часов дня.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украинe в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

По данным СМИ, Савченко может вернуться в Украину во второй половине дня.

Осужденных российских ГРУшников Порошенко помиловал.