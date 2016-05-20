"Задержек нет": в ЕС заверили, что введение безвизового режима для Украины идет по плану

13:23, 20 мая 2016
Политика
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Введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

REUTERS

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС Ян Томбинский.

"Никакой информации, на основании которой я мог бы сказать, что там есть какая-то задержка", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, реализуется процесс внедрения безвизового режима в соответствии с планом.

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Также Томбинский отметил, что Украина выполнила все условия, необходимые для имплементации безвизового режима.

“Мы понимаем, что с украинской стороны все было выполнено”, - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, в ЕС обсуждают возможность перенести введение безвизового режима с Украиной. Об этом заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

В свою очередь в МИД Украины заверили, что разговоры о возможном переносе введения безвизового режима для Украины или введения дополнительных условий – это "бред", поскольку полностью противоречат принципам ЕС.

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