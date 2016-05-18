Порошенко: Депортация крымских татар - это общая боль
10:58, 18 мая 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что депортация крымских татар - это общая боль для всех людей.
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
«18 мая 1944 года началось преступное выселение крымских татар из Крыма. Разделяем нашу общую боль», - отметил Порошенко.
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Напомним, 18 мая вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 1944 года НКВД начал высылать коренной народ из Крыма в Среднюю Азию.
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