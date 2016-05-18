Порошенко: Депортация крымских татар - это общая боль

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«18 мая 1944 года началось преступное выселение крымских татар из Крыма. Разделяем нашу общую боль», - отметил Порошенко.

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Напомним, 18 мая вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 1944 года НКВД начал высылать коренной народ из Крыма в Среднюю Азию.