Сегодня Украина вспоминает жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году НКВД начало высылать коренной народ из Крыма в Среднюю Азию.

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Власть утверждала, что некоторые крымские татары сотрудничали с нацистской Германией. В 1989 году Верховный Совет СССР назвал депортацию преступной. 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию геноцидом, а день, когда она началась – 18 мая – провозгласила Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Сегодня в Украине запланировано несколько массовых мероприятий в память о жертвах геноцида.

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В полдень вся Украина помянет погибших минутой молчания. В указанное время все украинские телевизионные каналы и радиостанции передают специальный сигнал в память жертв геноцида крымскотатарского народа. По завершении минуты молчания должны включиться клаксоны автомобилей.

В Киеве утром возле здания Киевского национального института им. Т.Г. Шевченко молодежь создаст живую инсталляцию в виде крымскотатарского флага.

На Майдане Независимости запланирован митинг памяти жертв геноцида.

Вечером в Национальной опере Украины состоится концерт-реквием. В нем примут участие первые лица страны и лидеры крымскотатарского народа. Также будут присутствовать общественные и политические лидеры, главы дипломатических миссий иностранных государств в Украине, представительств международных организаций, культурные и научные деятели, руководители религиозных организаций.

Как известно, "власти" оккупированного ныне Россией Крыма запретили проводить массовые траурные мероприятия в память жертв геноцида крымскотатарского народа, которые были запланированы Меджлисом на 18 мая.

Однако, как призвал председатель запрещенной в настоящее время в России организации крымских татар, Рефат Чубаров, в 11:45 они должны собраться у установленных по месту жительства в память жертв геноцида памятных камней, мемориальных досок, а также других мест, связанных с катастрофой 18 мая 1944 года. Там состоится молитва по погибшим в ходе депортации и в изгнании.

При этом оккупационные "власти" Крыма запланировали возложение цветов к памятным местам, а в Симферополе акцию "Зажги огонь в своем сердце".