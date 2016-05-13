Сайт "Миротворец", сливший данные аккредитованных в "ДНР" журналистов, объявил о закрытии

Об этом говорится в сообщении на сайте центра "Миротворец".

"Принимая во внимание реакцию, которую вызвала публикация списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР", требованиями уполномоченной по правам человека В.Лутковской, а также вечно обеспокоенного и озабоченного Евросоюза, а также антиукраински настроенных журналистов Украины во главе с заместителем министра информационной политики Украины Т.Поповой, Центр "Миротворец" принял непростое решение о закрытии сайта", - утверждается на сайте центра "Миротворец".

Как отмечается в сообщении, в настоящее время сотрудники центра проводят архивирование всей имеющейся информации, которая позже будет выложена в открытый доступ, чтобы любой желающий имел возможность её скачать и развернуть локально на своём компьютере.

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"Мы благодарим силовые ведомства Украины за то, что они пользовались нашей системой выявления пророссийских боевиков, российских шпионов, тем самым оберегая наш мир и спокойствие, а также всех, кто ради общественного блага присылал нам информацию о сепаратистах, террористах, наёмниках и прочих военных преступниках. Спасибо за то, что вы были с нами и что болели всей душой за Украину", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, возмущение представителей журналистского сообщества вызвала публикация 10 мая на сайте "Миротворец" данных украинских и иностранных работников СМИ, которые получали аккредитацию в так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях.