Подвиг газетчика

Говорят, газетное дело – в плане конкуренции с более модерновыми теле- , радио- и электронными СМИ – отмирает. Не выдерживает конкуренции. И ничего с этим не поделаешь, потому что газетный формат, как его не оптимизируй, а все равно по времени затратный : напиши-прочитай- сверстай-зашли-отпечатай. Еще и развози потом на колесах.

Но в жизни всегда есть место подвигу. Только так мы, информационщики, можем объяснить и назвать появившийся сегодня в парламенте специальный – бумажный – выпуск газеты «Голос Украины» с напечатанным законом о генпрокуратуре «под Луценко», только-только проголосованном в том же парламенте.

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Ну правда, ничего не остается, как восхищаться работой коллег-газетчиков и тихо завидовать такой оперативности. И это - в бумажном формате! Даже сами парламентарии, которые за полчаса в живом режиме умудрились внести в повестку, пообсуждать и даже помитинговать, наконец, принять закон, - тихо «курят в сторонке». По сравнению с суровыми наборщиками, корректорами, редакторами, верстальщиками, выпускающими, печатниками и экспедиторами (простите, если кого забыла), которые в последовательном порядке получили, прочитали, в полосы красиво (!) закидали, печатные машины запустили и тираж откатали. Печатные машины – тоже, кстати, героические: до каких оборотов ускорились! А еще же спаковать и через полгорода – по пробкам на ремонтируемых киевских дорогах – в Раду доставить. И все – за маленький кусочек одного светового дня. И где там модные электронные СМИ со своими супер-онлайн-трансляциями? Тут за три часа закон на бумаге в силу вступил! А главный в этом – газетчик.

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Так что все те, кто говорит про близкую кончину печатного слова, как оперативной информации, - наговаривают. Главное - какая задача поставлена. Как говорится: «Кому повезет, у того и петух снесет».

Только пока с генпрокурорами и реформой этой системы нам везло не очень…