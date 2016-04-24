Порошенко рассказал о задачах вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Среди задач, которые президент назвал в интервью украинским телеканалам, – эффективный мониторинг линии соприкосновения, установка постоянно действующих вооруженных постов в местах отвода вооружения и наблюдательных постов на неконтролируемом участке украинско-российской границы; также этапами являются обеспечение устойчивого уровня безопасности, подготовка и проведение выборов и этап передачи власти избранным представителям украинской власти на Донбассе.

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«Первое, что должно быть главной предпосылкой, – это стойкий режим прекращения огня, критерии безопасности, которые должны безусловно соблюдаться не только по линии соприкосновения, но и по всей оккупированной территории», - отметил президент.

«Несмотря на титанические усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрелы, особенно что касается Авдеевки, Марьинки, отдельных участков на Луганщине, продолжаются, и за сутки на одном участке может быть от 30 до 70 обстрелов», - сказал Порошенко.

«Ответственность за абсолютное большинство нарушений ложится на оккупационные войска. Наши войска ведут лишь ответный огонь, но зафиксировать это мониторы СММ ОБСЕ не могут, они не вооружены, они могут лишь зафиксировать факт обстрела, но не всегда могут зафиксировать, с какой стороны они были осуществлены. Именно поэтому мы подчеркиваем, что мы должны внедрять специальную новую полицейскую, хорошо вооруженную тяжелым вооружением миссию, которая сможет обеспечить безопасность и защитить себя», - заявил президент.

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«Они имеют три задачи: первое - это эффективный мониторинг линии соприкосновения для того, чтобы мы знали, откуда именно, в какой момент, кто нарушал режим прекращения огня, и могли быстро реагировать; второе - они должны выставить постоянно действующие вооруженные посты в местах отвода танков, артиллерии, минометов, тяжелой техники и обеспечить отсутствие возможности доступа незаконным вооруженным формированиям; третье - они должны расставить свои наблюдательные посты на неконтролируемом участке украинско-российской границы для того, чтобы прекратить поставки российских войск, техники, боеприпасов через неконтролируемый участок украино-российской границы и потом, после политического урегулирования, передать эти посты украинским пограничникам», - сказал президент.

«Если это будет обеспечено, то задачи работы вооруженной полицейской миссии имеют три этапа: первый – это безопасный компонент, когда мы должны обеспечить постоянный уровень безопасности, второй – это подготовка и проведение выборов, обеспечив свободное волеизъявление граждан, возможность проведения полноценной кампании, обеспечение критериев, чтобы выборы были свободными, справедливыми, и третий этап – это этап передачи власти избранным представителям украинской власти новоизбранным представителям украинского Донбасса», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко ожидает на развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.