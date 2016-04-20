Ложкин заверил, что Гройсман сможет внедрить реформы

"Сегодня после длительного перерыва возобновились постоянные заседания Национального Совета реформ. К сожалению, процесс формирования нового правительства притормозил работу по реформированию страны. Последние два месяца - это время, которое было потрачено на поиск политических компромиссов, а не на выполнение плана реформ", - написал Ложкин 19 апреля на своей странице в Facebook.

"Наконец новое правительство сформировано. Я называю его правительством критической необходимости: слишком критичным является спрос на качественные изменения, а времени на их воплощение также критически мало. Новому правительству будет не просто входить в курс дел. Чтобы его поддержать, команды Секретариата Нацсовета реформ и Администрации Президента совместными усилиями подготовили пакет предложений", - сообщил глава АП.

Предложения разделены на четыре блока: план работы правительства на первые 100 дней, неотложные законопроекты на первые два месяца и до конца 2016 года, предложения по реформе Кабинета министров и повышение эффективности его работы, предложения к Плану действий из приоритетных реформ на 2016 год.

"Убежден, что Владимир Гройсман, который имеет опыт работы на руководящих должностях и в правительстве, и в парламенте, сможет качественно и эффективно организовать эти процессы", - подчеркнул Ложкин.

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"24 важных проекта законов нужно принять уже до конца мая, поскольку от этого зависит, получит ли Украина $1,7 млрд от МВФ, 705 млн евро от ЕС и дополнительные $1 млрд под гарантии правительства США. В целом до конца года в рамках сотрудничества с МВФ и ЕС должен быть разработан и принят парламентом еще 129 законов, значительная часть которых - прямая ответственность Кабмина", - написал он.