Ложкин заверил, что Гройсман сможет внедрить реформы
Глава Администрации президента Украины Борис Ложкин после заседания Национального Совета реформ опубликовал пакет предложений для нового правительства, возглавляемого Владимиром Гройсманом.
"Сегодня после длительного перерыва возобновились постоянные заседания Национального Совета реформ. К сожалению, процесс формирования нового правительства притормозил работу по реформированию страны. Последние два месяца - это время, которое было потрачено на поиск политических компромиссов, а не на выполнение плана реформ", - написал Ложкин 19 апреля на своей странице в Facebook.
"Наконец новое правительство сформировано. Я называю его правительством критической необходимости: слишком критичным является спрос на качественные изменения, а времени на их воплощение также критически мало. Новому правительству будет не просто входить в курс дел. Чтобы его поддержать, команды Секретариата Нацсовета реформ и Администрации Президента совместными усилиями подготовили пакет предложений", - сообщил глава АП.
Предложения разделены на четыре блока: план работы правительства на первые 100 дней, неотложные законопроекты на первые два месяца и до конца 2016 года, предложения по реформе Кабинета министров и повышение эффективности его работы, предложения к Плану действий из приоритетных реформ на 2016 год.
"Убежден, что Владимир Гройсман, который имеет опыт работы на руководящих должностях и в правительстве, и в парламенте, сможет качественно и эффективно организовать эти процессы", - подчеркнул Ложкин.
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"24 важных проекта законов нужно принять уже до конца мая, поскольку от этого зависит, получит ли Украина $1,7 млрд от МВФ, 705 млн евро от ЕС и дополнительные $1 млрд под гарантии правительства США. В целом до конца года в рамках сотрудничества с МВФ и ЕС должен быть разработан и принят парламентом еще 129 законов, значительная часть которых - прямая ответственность Кабмина", - написал он.