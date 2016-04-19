Адвокат Александрова не видит смысла в обжаловании приговора своему подзащитному

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

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"Мы не видим смысла в обжаловании этого приговора", - сказал Рыбин.

Как сообщал УНИАН, российские спецназовцы Александр Александров и Евгений Ерофеев приговорены к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Такой приговор вынесла коллегия Голосеевского районного суда Киева под председательством судьи Николая Дидыка.

16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавляв диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах, убийстве украинского военного.

Прокуроры требовали назначить Александрову и Ерофееву по 15 лет лишения свободы. Адвокаты просили суд полностью оправдать их подзащитных.