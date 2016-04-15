Еврокомиссар Йоханнес Хан посетит Украину 20 и 21 апреля

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в пятницу в Брюсселе сообщили в Европейской Комиссии.

Отмечается, что повестка дня этого визита еще окончательно не согласован, а поэтому о других деталях этого визита не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе с нетерпением ждут начала совместной работы с новоназначенным премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и заверяют в поддержке с целью проведения реформ. Соответствующее заявление Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара Хана была распространена 14 апреля в Брюсселе.