Еврокомиссар Йоханнес Хан посетит Украину 20 и 21 апреля
14:40, 15 апреля 2016Политика
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Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан посетит Украину 20 и 21 апреля.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в пятницу в Брюсселе сообщили в Европейской Комиссии.
Отмечается, что повестка дня этого визита еще окончательно не согласован, а поэтому о других деталях этого визита не сообщается.
Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе с нетерпением ждут начала совместной работы с новоназначенным премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и заверяют в поддержке с целью проведения реформ. Соответствующее заявление Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара Хана была распространена 14 апреля в Брюсселе.
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