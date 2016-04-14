В ЕС уже с нетерпением ожидают сотрудничества с Гройсманом, надеясь на реформы - заявление

Соответствующее заявление Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и европейского комиссара по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана было распространено в четверг в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Сегодняшнее назначение нового правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом является важным развитием событий во времена, когда стране крайне необходим новый импульс. Встретившись много раз с Гройсманом в качестве спикера Верховной Рады, в том числе, совсем недавно, мы с нетерпением ожидаем работы с ним, чтобы на основе фундаментальных реформ и подотчетного управления построить сильную Украину», - заявили Могерини и Хан.

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Могерини и Хан также заверили, что ЕС по-прежнему готов поддерживать Украину, как политически, так и с применением финансовой и технической помощи в реализации ключевых реформ, модернизации страны и борьбе с коррупцией». «В этой связи мы будем поддерживать новое правительство, чтобы гарантировать, что ключевые политические и экономические институты работают эффективно и прозрачно, а также укрепляется верховенство права. В связи с этим большое значение будут иметь структура прокуратуры, которая будет искренним приверженцем энергичной реформы», - подчеркнули они.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра Украины, одновременно назначив на эту должность уже бывшего спикера парламента Гройсмана.

Также украинский парламент сегодня утвердил новый состав Кабмина и его программу деятельности, тем самым предоставив новому составу правительства годовой иммунитет.