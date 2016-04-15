Миклош возглавит группу поддержки реформ в правительстве

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В Кабмине будет создано «ядро», презентуем его на следующей неделе. Есть предварительная договоренность, что это будет группа поддержки реформ и ее возглавит Иван Миклош. Это будет группа, которая позволит правительству выходить на качественные решения. Если будем так двигаться, то через 6 месяцев уже сможем давать качество решений», - сказал Гройсман.

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Он также призвал парламентариев провести встречи с министрами и сформировать отраслевые команды для проработки отраслевых реформ.

Ранее Гройсман отмечал, что не намерен увольнять представителей министерских команд, работавших с предыдущими министрами. Известно также, что Гройсман предлагал Миклошу возглавить министерство финансов Украины, однако тот отказался.