Сегодня Рада не успеет назначить министров нового Кабмина – депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Гончаренко выразил мнение, что сегодня парламент уже не успеет с назначением министров.

В то же время “программа максимум” в работе Верховной Рады на сегодня, по его словам, - это назначение нового премьера и нового правительства, соответственно, отправка в отставку премьер-министра, а также избрание нового состава президиума парламента.

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“Это программа максимум, но времени на это все меньше и меньше. Поэтому, возможно, мы рассмотрим лишь вопрос об отставке Яценюка, избрании Гройсмана (главой правительства), избрании Парубия (спикером ВР)”, - сказал депутат.

Парламентарий выразил уверенность, что голоса для отставки Яценюка в сессионном зале есть.

Гончаренко также сообщил, что в настоящее время нет определенной позиции в отношении руководителей трех министерств, и по этому вопросу ведутся переговоры с фракцией «Народный фронт». Он уточнил, что это Министерство экономического развития и торговли, Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство культуры.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от фракции "БПП" Мустафа Найем в своем Twitter написал, что голосование за новый Кабинет министров затягивается из-за торгов относительно кандидатур на должности министра энергетики и угольной промышленности, министра экономического развития и торговли, а также министра здравоохранения.