Назван кандидат на должность первого вице-спикера в случае назначения Гройсмана премьером

Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Кроме того, по его данным, Гройсман предложит назначить на должность министра культуры Евгения Нищука, министра образования и науки Лилию Гриневич, министра социальной политики — Максима Нефедова, министра экологии - Остапа Семерака, министра аграрной политики — Тараса Кутового.

Также, согласно информации Найема, на должность первого вице-премьер-министра предлагается кандидатура первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука, на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам — Павла Розенко, на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции — кандидатура Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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Минфин должен возглавить Александр Данилюк, Министерство инфраструктуры — Владимир Омелян.

Кроме того, вице-премьером по вопросам "АТО и оккупированных территорий" предлагается назначить Владимира Кистиона.

Как сообщал УНИАН, в настоящий момент в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко".

По данным источника агентства, на встрече речь идет о будущем составе Кабинета министров.