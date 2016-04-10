Путин "всухую" проиграл Яценюку газовую войну – российская журналистка

Об этом заявила известная российская журналистка Юлия Латынина в эфире "Эхо Москвы".

"Украина сейчас добывает 20 миллиардов кубов, импортирует зимой еще 10 и ей хватает из-за нормальных тарифов. Соответственно, вот, Кремль зарезал курицу, которая несла золотые яйца, и более того, всухую проиграл развязанную газовую войну", - сказала она.

Латынина подчеркнула, что все предыдущие годы Украина сидела на российской "газовой игле".

"Поэтому, в общем, в Кремле всегда считали, что Украина с этой иглы соскочить не соскочит никогда, что ее можно вертеть на газовой трубе как хотим. И, собственно, с 2005 года это опытным путем подтверждалось", - отметила она.

В то же время журналист подчеркнула, что благодаря позиции главы украинского правительства Арсения Яценюка Украине удалось избавиться от газовой зависимости со стороны России.

"Во-первых, они уравнивают тарифы. Они это делают в 3 этапа… Кроме того, поднимаются внутренние закупочные цены на газ, то есть добыча газа в Украине становится рентабельной. А самое главное, Украина начинает покупать газ из Европы", - сказала Латынина.

Она также добавила, что поскольку "Нафтогаз" перешел на европейский принцип ценообразования, то цена на газовый транзит для "Газпрома" возросла втрое.

Таким образом, резюмировала журналист, Украина "устроила "Газпрому" полное Ватерлоо".