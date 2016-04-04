В Одессе полицейские задержали мужчину, который стрелял в них

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы, около 4:00 патрульные вели поиск подозреваемых в ограблении, которое произошло в парке имени Горького.

В ходе поиска на улице Варненской инспекторы проверяли межквартальные проезды и увидели мужчину и женщину, которые вели себя неадекватно.

«Женщина бросила бутылку в патрульных, на просьбы успокоиться не реагировала. В ходе проверки документов в кармане ее спутника полицейские заметили пистолет. Законное требование не касаться оружия и завести руки за голову мужчина проигнорировал и попытался схватить его», - рассказали в пресс-службе.

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Патрульные предупредили подозреваемого, что применят оружие, но это не подействовало, и один из полицейских выстелил в воздух.

«Мужчина бросился бежать и открыл огонь в сторону патрульных. В этот момент на помощь приехали еще несколько экипажей патрульных, которые присоединились к поискам беглеца. Стрелка нашли и задержали, перед этим он выбросил оружие и убежал за гаражи», - отметили в полиции.

Подозреваемым оказался 24-летний одессит, который в марте освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Пистолет нашли и передали следователям.

Ведется следствие.

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