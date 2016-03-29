Палица посоветовал Березюку не удивляться результатам УКРОПа на Волыни, а меньше "протирать штаны"

«Вчера председатель фракции Самопомич в Верховной Раде, Олег Березюк, одной из причин того, что ЦИК надо менять, назвал феномен, что на Волыни партия УКРОП получила 40 процентов голосов! Хотел бы посоветовать уважаемому и профессиональному врачу-психиатру искать проблему не в УКРОПе и не на Волыни!», - написал Игорь Палица на своей странице в Фейсбук.

«Менять состав ЦИК и делать улучшения для Украины надо было начинать еще полтора года назад, а не просиживать штаны и проводить массовый гипнотический сеанс в стиле Кашпировского, с хорошим английским акцентом», - посоветовал Палица Олегу Березюку.

«А теперь, когда не только Кабмин, но и все фракции, участники коалиции, довели Страну до нищеты, вы начинаете искать виновных?! Доктор, видно гипнотизируя Народ, которой для вас является подопытным, вы забыли поставить диагноз своим действиям! Не ищите соринку в чужом глазу, если не видите бревно в своем!», - добавил он.