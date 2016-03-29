"Народный фронт": Аваков и Петренко должны остаться в правительстве

Об этом народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба политсилы.

"Народный фронт" выдвинул в правительство Арсения Яценюка министра МВД Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко. Если вы посмотрите отзывы международных организаций, оценки общественных организаций, то те реформы и изменения, которые были проведены в этих двух министерствах, - они являются лидерами. Поэтому, несмотря на разного рода информационный шум и заказные провокации, министры должны работать дальше", - сказал Геращенко.

Читайте такжеГлава секретариата спикера Рады претендует на должность в "правительстве Гройсмана"

Он также отметил, что парламентские фракции и народные депутаты должны официально назвать своих кандидатов на министерские должности и вести предметные дискуссии об этих людях, а не искать всевозможные "схемы правительства" в интернете.

"Если у наших политических партнеров есть кандидаты, их надо назвать, провести кастинг и сравнить. К сожалению, у нас делается иначе: в СМИ выбрасывается какая-то фамилия и начинается, извините, ее обсасывание. Пока нет официального заявления БПП о поддержке того или иного кандидата в министры, я считаю, что любые разговоры являются пустым сотрясанием воздуха", - подчеркнул депутат.

"Наша фракция стояла и стоит на позиции, что Арсен Аваков и Павел Петренко должны оставаться в правительстве и продолжать реформы", - резюмировал Геращенко.

Читайте такжеНа Банковой определили вероятных претендентов на должности в Кабмине Гройсмана - СМИ (фамилии)