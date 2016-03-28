ЦИК зарегистрировал Бригинца и Белоцерковца нардепами от БПП вместо изгнанных Томенко и Фирсова

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Центризбиркома.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Бригинец и Белоцерковец заменили Томенко и Фирсова, исключенных из БПП решение съезда партии 25 марта 2016 года.

Согласно сообщению, Бригинец и Белоцерковец идут следующими за очередностью в избирательном списке партии "Блок Петра Порошенко".

Отметим, Александр Бригинец - поэт, прозаик, журналист, член мониторинговой миссии Министерства информационной политики Украины в зоне АТО и бывший нардеп от "Батькивщины". Дмитрий Белоцерковец - директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), помощник-консультант народного депутата (2013-2014 гг).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня ЦИК лишила Николая Томенко и Егора Фирсова мандатов депутатов Верховной Рады.

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Томенко заявил о выходе из фракции партии БПП 25 декабря 2015 года.

Он объяснил свое решение несогласием с принятым в парламенте госбюджетом-2016, который, по его словам, направлен против украинского народа.

В свою очередь Фирсов вышел из фракции БПП 8 февраля, заявив, что "оставаться во фракции вместе с Игорем Кононенко" он больше не может, поскольку не согласен "покрывать его коррупционную деятельность", и не хочет, чтобы из его с ней ассоциировали.

Томенко был избран по списку БПП под №8, Фирсов - под №54.