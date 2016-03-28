ЦИК лишил Томенко и Фирсова мандатов

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

В нем отмечается, что в комиссию 26 марта поступило решение 12-го внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" от 25 марта и выдержки из протокола указанного съезда о досрочном прекращении полномочий депутатов Томенко и Фирсова в связи с их выходом из состава фракции БПП в Верховной Раде 8-го созыва.

Кроме того, 28 марта в ЦИК из аппарата Рады поступили надлежащим образом заверенные копии заявлений Томенко и Фирсова об их выходе из состава фракции БПП, а также выдержки из стенограмм пленарных заседаний парламента, на которых было объявлены указанные заявления.

Рассмотрев указанные документы, комиссия установила, что полномочия депутатов Томенко и Фирсова, были досрочно прекращены 25 марта по решению съезда партии БПП.

Напомним, 25 марта съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Томенко и Фирсова.

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Томенко 25 декабря 2015 года заявил о выходе из парламентской фракции БПП.

Он объяснил свое решение несогласием с принятым в парламенте госбюджетом-2016, который, по его словам, направлен против украинского народа.

Фирсов вышел из фракции БПП 8 февраля, заявив, что "оставаться во фракции вместе с Игорем Кононенко" он больше не может, поскольку не согласен "покрывать его коррупционную деятельность", и не хочет, чтобы из его с ней ассоциировали.

Томенко был избран по списку БПП под №8, Фирсов - под №54.

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Отметим также, что в сентябре 2015 года ЦИК признал отсутствие правовых оснований для лишения мандата депутата ВР Артема Витко, избранного по списку Радикальной партии Олега ляшко под №7, но вышедшего впоследствии из ее фракции. Съезд Радикальной партии тогда принял решение прекратить полномочия Витко.

Позже Витко заявил, что отзовет свое заявление о выходе из фракции, однако на сайте парламента он до сих пор значится как внефракционный.

Статья 81 Конституци предусматривает, что одной из причин досрочного прекращения полномочий народного депутата является "невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции".

В то же время в Конституции также прописано, что лишение мандата на таком основании возможно только согласно отдельному закону, а такого закона в Украине нет.