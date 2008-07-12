Тимошенко: нынешняя неполитика вмещается в одно слово – «откат»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает молодежь освободить политику от идеологии «отката». Об этом она заявила сегодня во время выступления на ІІ конференции Всеукраинского молодежного общественного объединения «Батькивщина молодая».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня отечественную политику называют грязной, потому что ее идеология вмещается в одно слово – «откат».

«Политическая элита Украины последние 17 лет руководствовалась идеологией «откатов» деньгами, заводами, морями, энергостанциями, целыми карьерами», - акцентировала премьер и призвала молодежь поменять эту идеологию и создать новую.

«Мне хотелось бы, чтобы вы родили настоящую идеологию, являющуюся короткой – сделать модным строить красивую страну, сделать модным для молодежи, начиная с детства, служить стране», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «освободившись от идеологии «откатов», страна должна вернуться к чистоте в помыслах, чистоте в сердце, чистоте в действиях».