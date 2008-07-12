Яценюк думает, что до президентских выборов ВР не распустится

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что до президентских выборов досрочных парламентских выборов не будет, а с осени нынешнего года начнется активная подготовка к президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в Ялте, выступая на 5-м саммите «Ялтинской европейской стратегии».

«До президентских выборов вопрос о парламентских выборах никто ставить не будет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сегодня потенциальные кандидаты в президенты живут в ожидании президентских выборов.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, президентская кампания начнется уже осенью, а парламент станет прекрасной агитплощадкой. «Это (парламент) самая хорошая агитационная площадка», - сказал спикер.