ВР осталась "только органом", а народ выгребает "по полной программе"...

Ряд украинских политологов считает, что Верховная Рада является самым больший “политическим неудачником” за первое полугодие 2008 года, а главным “пострадавшим” от деятельности всех ветвей власти стало общество.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН “Итоги политического сезона в оценках экспертов” при участии президента аналитического центра “Открытая политика” Игоря ЖДАНОВА, политтехнолога Олега МЕДВЕДЕВА, директора Национального института стратегических исследований Юрия РУБАНА и директора Центра социологических исследований "София" Андрея ЕРМОЛАЕВА.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, какая из трех главных ветвей власти в Украине является наибольшей “неудачницей”, А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что ею является парламент, который "как законодательный орган остался только органом".

В то же время, он считает, что в действиях Президента Украины есть как плюсы, так и минусы.

В то же время Кабинету министров, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, необходимо сделать прозрачной бюджетную политику.

При этом политолог убежден, что "самым большим неудачником" является украинское общество, которое "выгребает" от политиков по полной программе".

Также А.ЕРМОЛАЕВ заметил, что в этом году Украина столкнулась "с дискредитацией демократии". По его мнению, украинские демократические силы сделали все, чтобы доказать неэффективность парламентаризма и вызвали в обществе убежденность в необходимости "сильной руки".

В свою очередь, Ю.РУБАН считает, что за полгода больше всего потерял именно парламент.

В то же время он отметил, что Президент в настоящее время действует как оппозиционер. По словам Ю.РУБАНА, "Президент сейчас вынужден решать роль оппозиции... Именно он сегодня единственный, кто задает вопросы (правительству - УНИАН)".

Кроме того, политолог заметил, что всем украинским политическим силам сегодня необходимо "искать какой-то минимальный компромисс в вопросах и внутренней, и внешней политики", поскольку без этого возвращение к стабильности в государстве будет стоять под большим вопросительным знаком.

В свою очередь, О.МЕДВЕДЕВ считает, что в первом полугодии "больше всего потеряла и дискредитировала себя Верховная Рада".

"В Украине происходит полностью ликвидация парламентаризма... Из-за этого - полное отсутствие стратегического развития государства и ухудшения международных отношений", - сказал он.

По словам О.МЕДВЕДЕВА, второе место в этом рейтинге занимает Президент. "Он хотя и переиграл своих оппонентов, но его популярность в обществе значительно снизилась, что не даст ему возможности быть избранным на второй срок", - считает политолог.

Кроме того, О.МЕДВЕДЕВ выразил убеждение, что "единственной команды Майдана уже не существует". По его мнению, "В.ЮЩЕНКО окончательно разорвал этот союз и окончательно изменил свою политическую базу, переформатировавшись на союз с Партией регионов". Вместе с тем он не взялся прогнозировать, является этот союз тактическим или стратегическим.

В то же время, по убеждению И.ЖДАНОВА, в результате политических скандалов, произошедшие за последнее полугодие, "проиграли все, особенно - общество", но наибольшие потери понесла Верховная Рада.

По его словам, за 180 дней своего существования она проработала полноценно только 22 рабочих дня, приняв только 52 закона.

Вместе с тем Президент "выиграл властные полномочия", но утратил рейтинг. "Потеряло и правительство, поскольку оно действует, и его критикуют. Это закономерно: когда ты действуешь, тебя критикуют", - считает политолог.