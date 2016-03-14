Гройсман поручил обнародовать статистику посещаемости депутатами заседаний комитетов Рады

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя парламента.

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"Пожалуйста, Аппарат парламента, по каждому комитету по посещению сделайте статистику и разместите на сайте Верховной Рады Украины. Я думаю, что все другие средства массовой информации с удовольствием воспользуются этой информацией", - заявил Гройсман на заседании Согласительного совета.

По словам Гройсмана, низкая посещаемость депутатами пленарных заседаний и заседаний комитетов Верховной Рады - одна из главнейших проблем и причин недовольства общества работой парламента.

Гройсман отметил, что в парламенте будут больше обнародовать информацию о посещении комитетов. "Она вся будет абсолютно публичной. Уже технические возможности есть", - заявил он.

Кроме того, по предварительной договоренности, информация о посещаемости будет распространена через сеть общественных организаций к избирателям, сказал Гройсман. "У нас нет права превращать Верховную Раду в клоунаду", - подчеркнул он.

Гройсман подчеркнул, что не имеет никакого инструмента воздействия на депутата по поводу его посещаемости. "Я могу только попросить руководителя фракции обратить внимание на депутата, чтобы он приходил к себе на работу, за которую он получает, возможно, небольшую, но заработную плату. Но главное не это, главное - что он получил доверие человека", - сказал он.