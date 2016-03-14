После трех недель консультаций решение по выходу из политического кризиса не найдено – Гройсман

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в соцсети. «Я хотел бы начать с хороших политических новостей, но, к сожалению, три недели консультаций различных политических сил на разном уровне пока что не дают мне таких оснований. К большому сожалению, на сегодня нет решения по выходу из политического кризиса, который сложился», – сказал спикер.

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Он также сообщил, что планирует сегодня обратиться к политическим силам с призывом продолжить диалог.

«Я сегодня обращусь к политическим силам с тем, чтобы, с одной стороны, быстрее нашли решение этого политического кризиса, который у нас сегодня есть, выхода из него, точнее. А с другой стороны – проявить мудрость в том, что парламент должен работать, должен принимать необходимые решения», – добавил Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 13 марта премьер-министр Арсений Яценюк назвал политический кризис в Украине искусственным, указав два выхода из ситуации: либо президент и его блок поддерживают действующее правительство, или берут всю ответственность на себя и представляют новый Кабмин.