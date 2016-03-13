Яценюк рассказал, как можно выйти из политического кризиса

Об этом он заявил в программе «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам Яценюка, нынешний политический кризис в государстве является искусственным.

«Это не только моя оценка. Таково мнение многих авторитетных мировых лидеров специалистов», - отметил премьер.

По его убеждению, для нынешнего кризиса нет рациональных оснований, его идейная основа - это абсурдная зацикленность на рейтингах и зыбкая надежда на безосновательные политические прожекты.

«Среди них наиболее угрожающим является тезис об обреченности нынешней политической ситуации, а, наконец, о прожекте досрочных парламентских выборов. Наиболее заинтересованными в досрочных выборах в Украине являются три силы: популисты, олигархи и Кремль», - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеАбсолютное большинство демократических сил ВР готовы к созданию новой коалиции и нового правительства - Гройсман

Он отметил, что досрочные парламентские выборы являются неприемлемым вариантом развития событий.

По его мнению, у политиков есть выбор, состоящий из двух возможностей.

«Первая, которую я исповедую, предполагает восстановление парламентской коалиции, усиление действующего состава Кабинета министров Украины, тесное взаимодействие между «Блоком Петра Порошенко», «Народным фронтом» и демократическими парламентскими силами, и, самое важное, - продолжение реформ в стране, начатых этим правительством», - сказал Яценюк.

Второй вариант, по его словам, «президент Украины и его фракция, которая является крупнейшей в Верховной Раде, берут на себя ответственность и представляют новый состав Кабинета министров, нового премьер-министра, новую программу и проводят переговоры с парламентскими силами о поддержке как другого правительства, так и альтернативной программы».

Вместе с тем Яценюк убежден, что чисто смена правительства не станет решением кризиса.

Читайте такжеВне коалиции: в "Взаимопомощи" рассказали, что их фракция и раньше была внутренней оппозицией

Он обратился к президенту Петру Порошенко, членам фракции «БПП», фракций Радикальной партии, «Самопомочи», «Батькивщины» и их руководителям с просьбой сделать выбор в этом вопросе.

Также Яценюк призвал их прекратить «подковерную и примитивную борьбу за кресла и власть».

Кроме того, премьер призвал президента, председателя Верховной Рады и лидеров национальных политических сил подписать цели и принципы нынешнего правительства, которые «имеют универсальный характер и предусматривают недопущение антиконституционного вмешательства в деятельность исполнительной власти, незаконного политического давления и коррупции».

«Гарантией соблюдения этих принципов должно стать их принятие как закона», - добавил Яценюк.

Читайте такжеЯценюк заявил, что всегда старался избегать пресловутого сценария 2005 года

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем, постановление об отставке правительства не набрало необходимого количества голосов народных депутатов.

16 февраля во время отчета Кабинета министров в Верховной Раде Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич». Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения «Народный контроль».

Читайте такжеГройсман о необходимости нового премьера: Сейчас мяч на поле Яценюка, он должен принять решение

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.

10 марта Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поддержал этот проект постановления.