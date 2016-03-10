Полиция открыла дело по вчерашнему надругательству над флагом РФ во Львове, спровоцированному Парасюком

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, производство открыто по ч. 2 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над официально установленным или поднятым флагом или гербом иностранного государства), что предусматривает наказание штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Читайте такжеВ сети появились кадры "штурма" Парасюком консульства РФ во Львове (видео)

«Производство открыто по факту. В настоящее время проводится сбор материалов, экспертиза. В дальнейшем все эти вопросы будут согласовываться с прокуратурой», - отметила Добровольская.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во Львове во время акции в поддержку незаконно удерживаемой в России украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко пикетчики, среди которых был народный депутат Владимир Парасюк, сорвали флаг России у здания Генерального консульства РФ на ул. Костя Левицкого и попытались на его место повесить украинский флаг, но им помешали представители Нацгвардии. Сорванный российский флаг участники сожгли неподалеку от входа в консульство.