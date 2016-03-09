Парасюк "поддержал" Савченко топтанием российского флага под консульством во Львове (видео)

Как сообщает корреспондент depo.ua, стычка произошла у здания российского консульства в рамках акции в поддержку Надежды Савченко.

Парасюк пытался прорваться внутрь помещения, но возле входа его остановила охрана, в результате этого завязалась потасовка.

Однако нардеп перелез через забор и снял со здания российский флаг.

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"Я вам сейчас объясню что произошло. Там сейчас вышел мужчина Российской Федерации, который сказал, что я не имею права находиться в этом помещении, потому что это территория Российской Федерации. Это территория Украины, это Львов. Вторая скотина, которая вышла, мне начала объяснять, что мы здесь как будто не имеем права находиться", - заявил Парасюк. Активисты поддержали его скандированием "Ганьба!".

После этого Парасюк бросил российский флаг на пол и стал его топтать.

Активисты после этого пытались поджечь флаг.

Напомним, ранее нардеп Владимир Парасюк бросал стаканы в прокуроров во время суда над участниками драки на курорте Драгобрат, а также ударил ногой представителя СБУ Писного на заседании антикоррупционного комитета.